MLB: Yankees de Nueva York le dan una pésima noticia a Oswaldo Cabrera

Dura noticia para Oswaldo Cabrera. Este miércoles 16 de septiembre, los Yankees de Nueva York anunciaron, de manera oficial, que han designado para asignación al súper utility venezolano, para de esta manera hacer espacio en su roster de 40.

El criollo hizo su debut en las Grandes Ligas con los "Bombarderos del Bronx" en el pasado año 2022, y rápidamente se ganó el cariño de la afición neoyorquina, por su versatilidad para cubrir casi cualquier posición y por la oportuna ofensiva que logró mostrar en aquel entonces.

Sin embargo, las cosas han cambiado desde entonces. Oswaldo Cabrera sufrió una terrible fractura de tobillo en 2025, lo que fue un golpe durísimo para su carrera, y probablemente uno de los detonantes para que los Yankees tomaran la decisión de designarlo para asignación este miércoles 16 de septiembre.

Oswaldo Cabrera, para asignación

Por medio de un comunicado a través de sus canales oficiales, los Yankees de Nueva York anunciaron que han designado para asignación al utility venezolano Oswaldo Cabrera, para liberar su puesto en el roster de 40 de la organización.

Al ser designado para asignación, los Yankees tienen ahora una semana (siete días) para decidir qué hacer con el futuro del criollo. A partir de ahora, el oriundo de Guarenas puede ir a waivers, ser dejado en libertad o incluso mantenerse en la franquicia y volver a Ligas Menores, pero sin formar parte del roster de 40.

En sus 304 juegos en las Grandes Ligas con Nueva York, Oswaldo Cabrera bateó para promedios de .232/.292/.343/.635, con 201 imparables, 55 extrabases, 20 cuadrangulares y 95 carreras impulsadas.