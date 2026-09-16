Hegemonía absoluta: Milwaukee asegura el banderín divisional y apunta al mejor récord

Los Cerveceros de Milwaukee ratificaron su dominio al consagrarse nuevamente como los reyes de la División Central de la Liga Nacional. El equipo aseguró su cuarto título divisional de forma consecutiva la noche del martes, marcando un hito sin precedentes en la zona.

Para lograrlo, combinaron su sólida victoria de 5-1 sobre los Piratas de Pittsburgh con la derrota de los Cachorros de Chicago ante los Bravos. Esta hazaña los convierte en la primera franquicia en ganar esta división cuatro veces seguidas desde su creación en 1994.

Deber cumplido en Pittsburgh

La tropa de Milwaukee hizo su trabajo temprano en el diamante del PNC Park. El prospecto Jacob Misiorowski brilló en la lomita al ponchar a siete rivales en cinco entradas en blanco, antes de cederle la responsabilidad al cuerpo de relevistas. A la ofensiva, Luis Lara y Joey Ortiz fueron los encargados de comandar el ataque, remolcando un par de carreras cada uno.

Tras finalizar su encuentro, los jugadores vivieron una hora de mucha tensión en el vestuario mientras ligaban un tropiezo de sus rivales divisionales.

Ayuda desde Chicago y festejo emotivo

En el Wrigley Field, los Cachorros dominaban la pizarra 3-0 en el quinto episodio. Sin embargo, cuadrangulares de Ronald Acuña Jr., Ozzie Albies y Drake Baldwin sellaron el triunfo de Atlanta.

Ese resultado adverso para Chicago desató la algarabía de los Cerveceros a cientos de kilómetros de distancia. La emotiva celebración del campeonato cobró un tono muy especial al iniciar con la lectura de una carta dedicada por el difunto e icónico narrador, Bob Uecker.

En la búsqueda del mejor récord

Este campeonato representa el sexto título divisional de Milwaukee desde 2018 y el quinto en las últimas seis campañas. Ahora, con el banderín garantizado, el equipo fijará su mirada en asegurar el mejor registro general de todas las Grandes Ligas.

El objetivo de la franquicia es garantizar la ventaja de localía hasta una eventual Serie Mundial por segundo año consecutivo. Actualmente, ostentan una marca de 94-57, manteniendo ventaja de dos juegos sobre los Dodgers de Los Ángeles a falta de 11 compromisos.

Cita con la historia de la franquicia

Además de asegurar la cima del Viejo Circuito, la novena dirigida por Pat Murphy tiene otro gran incentivo por delante. El equipo cuenta con una oportunidad inmejorable para seguir haciendo historia en esta recta final de la ronda regular.

Los Cerveceros tienen a su alcance la posibilidad de redondear una campaña de ensueño. Con el ritmo actual, están muy cerca de registrar la primera temporada de 100 triunfos en todos los registros históricos de la franquicia.