Carrera por el MVP: Junior Caminero hace historia con jonrones walk-off en tiempo récord

Junior Caminero volvió a convertirse en el héroe de los Tampa Bay Rays al conectar su jonrón 41 de la temporada en la parte baja del noveno inning, con el que el conjunto de Tampa Bay derrotó 2-1 a los Athletics en el Tropicana Field, en la jornada de este martes 15 de septiembre.

El batazo no solo aseguró la victoria número 91 de la temporada, sino que también confirmó el gran momento que atraviesa el joven dominicano cuando su equipo necesita una respuesta en los momentos decisivos.

Con este triunfo, los Rays mejoraron su récord a 91-59 y mantienen una ventaja de 3.5 juegos sobre los New York Yankees en la cima de la División Este de la Liga Americana, cuando restan solamente 12 encuentros para finalizar la temporada regular. El pitcheo ha sido uno de los principales pilares de Tampa Bay durante la campaña, aunque la ofensiva todavía presenta algunas interrogantes de cara a la recta final, por lo que la producción de Caminero adquiere todavía mayor importancia.

Junior Caminero entra en la historia con jonrones de oro

El bambinazo 41 de la temporada para Caminero, quien se encuentra a solamente cuatro vuelacercas de igualar el récord personal de 45 establecido el año pasado. Además, el tercera base de los Rays continúa al frente de Yordan Álvarez en la carrera por el liderato de jonrones de la Liga Americana, con dos cuadrangulares de ventaja sobre el slugger de los Astros. Su producción mantiene abierta una intensa lucha por el premio al Jugador Más Valioso del joven circuito.

A sus 23 años y 72 días, el dominicano también hizo historia con su actuación ante Oakland. Se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia de MLB en conectar dos jonrones para dejar en el terreno al rival dentro de un lapso de cuatro juegos, solo por detrás de Nick Kurtz, quien lo consiguió en 2025 con 22 años y 99 días, de acuerdo con la cornista Sarah Langs. Para los Rays, contar con un bateador capaz de definir partidos de esta manera en el tramo decisivo de la campaña representa una de sus principales armas mientras buscan cerrar la temporada en lo más alto de la Liga Americana.