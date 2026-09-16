Decisión clave en Houston: Carlos Correa se enfoca en el 2027

Los Astros de Houston no contarán con el infielder Carlos Correa en lo que resta de la campaña. El mánager del equipo, Joe Espada, confirmó este martes que el boricua detendrá su proceso de rehabilitación para concentrarse de lleno en la próxima temporada.

El campocorto boricua buscaba un retorno anticipado tras someterse en mayo a una cirugía por la rotura de un tendón en el tobillo izquierdo. Sin embargo, la exigencia del plan de trabajo impidió que su recuperación completara el tramo final.

Carga física frena su retorno

"Fue la acumulación de trabajo; cada día hacíamos más prácticas en las bases, swings en el campo y tiempo con los ganchos puestos", explicó el estratega Joe Espada sobre el impacto físico en el jugador.

El mánager señaló que la decisión responde a cuidar la salud integral del pelotero a largo plazo. "Lo más inteligente en este momento es que Carlos se enfoque por completo en la siguiente temporada", añadió.

Sin recaídas en el tobillo

A pesar de suspender su regreso, el cuerpo técnico aclaró que el tres veces seleccionado al Juego de Estrellas no sufrió ningún contratiempo ni una nueva lesión en la zona intervenida.

Correa se encontraba muy cerca de iniciar una asignación de rehabilitación en las ligas menores. De hecho, recientemente había realizado fildeos en la segunda base durante sus entrenamientos en las instalaciones del equipo.

Cierre de un año accidentado

El veterano de 31 años comenzó la zafra 2026 defendiendo la tercera base, en una muestra de versatilidad dentro del cuadro interior de la organización tejana.

El estelar infielder concluye su participación en la actual contienda con tres largometrajes, 16 carreras remolcadas y un OPS de .787 en un total de 32 partidos disputados.