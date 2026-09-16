MLB: Luz al final del túnel para Los Angeles Dodgers con la salud de Shohei Ohtani

El astro japonés Shohei Ohtani completó este martes una sesión de práctica de bateo sobre un tee en Los Ángeles. Este avance lo mantiene en la ruta correcta para reincorporarse al equipo antes de que termine la temporada regular, según confirmó Dave Roberts.

El mánager de Los Angeles Dodgers destacó la evolución física del cuatro veces Jugador Más Valioso de la Liga. El pelotero completó sus ejercicios de forma satisfactoria durante la jornada.

Recuperación tras la pausa obligatoria

"Shohei hizo buenos contactos desde el tee y se sintió bien", afirmó Roberts sobre el entrenamiento del jugador. "No sé qué nos depare el mañana, pero sé que habrá una mejora constante. Hoy fue un día positivo y esperamos seguir progresando".

Ohtani ingresó a la lista de lesionados de 15 días el pasado 8 de septiembre a causa de una inflamación en el bíceps derecho. Los batazos de esta jornada representaron sus primeros swings desde que pasó al apartado médico.

Trabajo en solitario con la mira en octubre

Aunque la estrella japonesa no viajó con el resto del plantel para la serie en carretera, se mantuvo en California realizando terapias de rehabilitación. Su plan de trabajo combina tratamiento médico con entrenamientos progresivos de acondicionamiento físico.

La intención de la directiva es que el estelar jugador sume turnos al bate en la recta final de la ronda regular. El objetivo es que recupere el ritmo competitivo justo antes del inicio de la postemporada.

Cierre de temporada y rumbo a los playoffs

"Aún está por verse si sucederá o no, pero espero que regrese para jugar algunos partidos de la fase regular", explicó el estratega de la divisa. "No sé cuántos juegos serán, pero la intención está ahí".

Los vigentes campeones de la Serie Mundial ya aseguraron su cupo en la fiesta de octubre. Además, se presentaron al compromiso del martes ante Cincinnati con la oportunidad de sellar otro título divisional en la Conferencia Oeste.