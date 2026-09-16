El regreso perfecto: Pete Alonso conecta su jonrón 300 y recibe ovación en el Citi Field

El estelar beisbolista Pete Alonso vivió una noche mágica y llena de nostalgia en su regreso al Citi Field. El actual toletero de los Baltimore Orioles alcanzó la histórica cifra de 300 jonrones de por vida ante los New York Mets, desatando la euforia y ganándose una emotiva ovación de su antigua fanaticada.

Un batazo dramático en el noveno inning

El memorable momento llegó en la parte alta de la novena entrada. Con un imponente cuadrangular, el fornido primera base logró empatar el cerrado compromiso disputado el martes en suelo neoyorquino. Alonso celebró la gesta con un espectacular lanzamiento del bate que enmudeció momentáneamente el estadio.

A pesar de vestir ahora el uniforme rival, la reacción del público local fue verdaderamente admirable. Los fieles seguidores de los metropolitanos se pusieron de pie para aplaudir y rendir tributo al hombre que defendió sus colores por siete exitosas temporadas.

Entre los más grandes de la historia

Con este cuadrangular, el jugador de 31 años inscribió su nombre junto al de grandes leyendas del deporte. Sus 300 vuelacercas representan la tercera mayor cantidad para cualquier pelotero durante sus primeras ocho temporadas de servicio en las Grandes Ligas.

En este exclusivo y reducido grupo histórico, el poderoso bateador derecho solo se encuentra por detrás de dos gigantes del béisbol. Únicamente el dominicano Albert Pujols, con 319, y el miembro del Salón de la Fama, Ralph Kiner, con 329, superan su impresionante ritmo jonronero.

Un legado imborrable en Queens

Hay que recordar que el popular jugador construyó su fama de temible toletero jugando precisamente en la Gran Manzana. Durante su fructífera etapa con la franquicia de Queens, logró despachar sus primeros 264 batazos de vuelta entera vistiendo de azul y naranja.

De hecho, su impacto fue tan significativo que la campaña pasada dejó una huella indeleble en la organización. Antes de marcharse a la agencia libre en el invierno, se consolidó de manera solitaria como el líder histórico de cuadrangulares de los Mets.

Nueva etapa de poder en Baltimore

Tras no recibir una oferta de retención por parte de Nueva York, el toletero tomó un nuevo rumbo profesional. Terminó firmando un lucrativo contrato de cinco años y 155 millones de dólares para unirse a las filas de los competitivos Baltimore Orioles.

En su nueva casa, ha mantenido intacto su estatus como uno de los bateadores más temibles del circuito. En 152 juegos disputados este año, exhibe sólidos promedios de .268/.362/.500, sumando 36 cuadrangulares y 101 carreras remolcadas para su causa.