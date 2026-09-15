MLB: Wilyer Abreu entre los principales candidatos al Guante de Oro 2026

Wilyer Abreu está nuevamente en medio de la conversación por el Guante de Oro de la Liga Americana. El jardinero derecho de los Medias Rojas de Boston llega a la recta final de la temporada 2026 respaldado por una combinación de producción defensiva, consistencia y capacidad para convertir batazos difíciles en outs.

El patrullero ya ganó el premio en 2024 y 2025, y este año sus números defensivos vuelven a justificar que sea considerado uno de los mejores guardabosques de la MLB. Además de una presentación impresionante con el madero, el jardinero apunta a ser tercer distinción dorado en la Gran Carpa.

El dato más contundente es el Defensive Runs Saved (DRS). De acuerdo con Fielding Bible, Abreu suma 25 carreras salvadas defensivamente en 2026, cifra que lo coloca como líder de las Grandes Ligas. Es un indicador especialmente importante porque intenta medir cuántas carreras evita un defensor respecto a un jugador promedio en su posición. Su rendimiento también destaca por encima de otros candidatos al premio y demuestra que su impacto no depende únicamente de las jugadas espectaculares.

Wilyer Abreu candidato al Guante de Oro en la Liga Americana

Las métricas de Statcast ofrecen una perspectiva un poco más moderada, pero igualmente positiva. Abreu registra +3 Outs Above Average (OAA) en 2026 y ocupa el puesto 34 de MLB en esta estadística. Su porcentaje de atrapadas también resulta favorable: ha convertido en outs el 91% de las oportunidades, frente a un 90% de probabilidad estimada, lo que supone un +1% de Catch Percentage Added. Además, su Fielding Run Value alcanza +5 carreras, con +2 por rango y +2 por su brazo, confirmando que su defensa aporta valor en diferentes aspectos.

Hay, sin embargo, una diferencia respecto a sus dos campañas anteriores. En 2024 terminó con +6 OAA y +9 carreras de Fielding Run Value, mientras que en 2025 alcanzó +8 OAA y +8 Fielding Run Value. En 2026, sus +3 OAA representan una disminución en la métrica de rango, aunque sigue siendo un defensor positivo.