MLB: Willson Contreras está a un paso de unirse a esta lista de venezolanos con 200 o más bambinazos

Desde hace rato que Willson Contreras estaba teniendo su mejor temporada en las Grandes Ligas, desde su debut. Sin embargo, quiere seguir "adornando" sus registros, ayudar a su equipo y, evidentemente, alcanzar cifras importantes, como la que está a punto de conseguir con su siguiente bambinazo.

El slugger de los Medias Rojas de Boston conectó el primer jonrón desde que regresó de su lesión y de esa forma se acercó a dos registros importantes en cuanto a sus números personales.

Así fue el cuadrangular de Willson Contreras

El batazo del criollo no se hizo esperar y llegó apenas en la parte alta del primer episodio. Contreras se enfrentó a los envíos del abridor zurdo Mackenzie Gore, quien pagó caro un descuido en su repertorio. El lanzador cometió un error letal al dejar un slider totalmente colgado en el centro de la zona de strike.

El experimentado jugador no desaprovechó semejante obsequio del lanzador rival y atacó el pitcheo con agresividad. Con un swing arrollador, mandó la esférica directamente hacia las gradas del jardín izquierdo, silenciando por unos instantes a la fanaticada local.

Con su estacazo de vuelta completa número 199 de por vida, Contreras se unirá a estos compatriotas con su próximo vuelacercas:

Miguel Cabrera: 511 jonrones

Andrés Galarraga: 399 jonrones

Eugenio Suárez: 349 jonrones

Salvador Pérez: 322 jonrones

Magglio Ordóñez: 294 jonrones

Bob Abreu: 288 jonrones

José Altuve: 270 jonrones

Tony Armas: 251 jonrones

Víctor Martínez: 246 jonrones

Carlos González: 234 jonrones

Ronald Acuña Jr.: 204 jonrones

Willson Contreras: 199.

Asimismo, Willson Contreras todavía tiene la posibilidad de alcanzar su primera zafra sacando 30 o más pelotas del parque, debido a que actualmente tiene 27, con el de hoy. Esa es otra misión del venezolano, aunque la reciente molestia le afectó.