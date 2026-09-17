MLB: ¡Para atesorarlos! Ethan Salas despacha los dos primeros vuelacercas de su carrera

El 2026 luce como un año cada vez mejor en la carrera como pelotero del joven venezolano Ethan Salas, quien esta noche despachó sus dos primeros bambinazos en el mejor beisbol del mundo.

Aunque al receptor de 20 años, casi recién cumplidos, le ha costado adaptarse al pitcheo del máximo nivel, parece que el plan de los Padres de San Diego es justamente ese, que vaya tomando el ritmo ante brazos de élite para que comience a adquirir mayor protagonismo desde la próxima campaña.

Ethan Salas pega su primer jonrón en la MLB

Durante la jornada en este "ombligo de semana", la novena de San Diego está superando cómodamente a los Rockies de Colorado, con marcador parcial de 8 carreras por 1, y el más destacado está siendo el zuliano, con la mejor jornada en su naciente carrera en la MLB.

El primero de la noche y de su andar en el "Show" llegó en la parte alta del segundo capítulo tras demostrar todo su grandioso poder por todo el jardín central, con un batazo que recorrió 426 pies ante Mason Adams.

Ethan Salas se va para la calle por segunda ocasión

Por si fuera poca la emoción, apenas dos turnos más tarde, el joven careta castigó en esta oportunidad a Nick Frasso, quien le dejó "pagando" una recta y Salas la desapareció por el jardín derecho, remolcando a un compañero que tenía en la inicial.

De esta manera, el catcher venezolano acumula este miércoles dos vuelacercas en tres apariciones al plato, tres rayitas impulsadas y un par de anotadas; dando solamente una pequeña muestra de lo que podría ser capaz de hacer cuando tome el timing correcto en esta máxima categoría.