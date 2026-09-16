MLB: Aaron Judge le resta importancia a su molestia

Durante el compromiso frente a los Mellizos de Minnesota, el estelar jardinero Aaron Judge tuvo que retirarse prematuramente del terreno de juego en la sexta entrada. El reporte oficial inicial indica que el capitán del equipo padece rigidez en la parte inferior de la pierna derecha.

Según informó el periodista Brendan Kuty, de The Athletic, la salida del cañonero no estaba contemplada. El hecho de que Judge vuelva a experimentar problemas físicos apenas poco más de una semana después de haber regresado a la alineación activa, tras superar una fractura por estrés en las costillas, deja un panorama de incertidumbre en un momento crítico del calendario.

Un percance que surgió a la defensiva

A diferencia de lo que se podría especular sobre un tirón al momento de batear o correr las bases, el propio Aaron Judge aclaró el origen de la molestia tras finalizar el encuentro. El batazo o la jugada exacta no quedó del todo clara, pero el pelotero situó el momento del percance mucho antes de su sustitución.

El guardabosques declaró que sintió la molestia en la pierna desde el propio primer episodio, mientras cubría el jardín derecho, y no en el cajón de bateo. A pesar de intentar continuar en el juego, la rigidez persistió hasta que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y retirarlo en el sexto capítulo.

Tranquilidad cautelosa

A pesar del susto que significó su salida, el capitán de los Bombarderos del Bronx intentó transmitir calma ante los medios de comunicación. Judge restó gravedad al asunto y dejó entrever que podría tratarse de una molestia menor asociada al proceso de adaptación tras su prolongada ausencia.

“Esperemos que sea solo una pequeña cosa y estemos de vuelta pronto”, comentó "El Juez". Al ser consultado sobre si este percance requerirá exámenes médicos más profundos o resonancias magnéticas, Judge respondió de forma tajante que probablemente no sea necesario realizar pruebas adicionales.

El calendario juega a favor de Nueva York

La ventaja para la organización neoyorquina es el margen de descanso inmediato. Los Yankees tienen jornada libre este jueves, lo que le dará a Judge un día completo de reposo antes de que el equipo inicie una serie de tres encuentros el viernes contra Arizona.