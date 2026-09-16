MLB

MLB: Anthony Santander vuelve a tener un contratiempo y se frena su rehabilitación

El grandeliga venezolano sintió molestias físicas previo a su juego de rehabilitación en Ligas Menores

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 16 de septiembre de 2026 a las 03:48 pm
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
MLB: Anthony Santander vuelve a tener un contratiempo y se frena su rehabilitación
Foto: MLB

El regreso de Anthony Santander a las Grandes Ligas vuelve a quedar en pausa. Apenas unos días después de iniciar su asignación de rehabilitación en Triple-A con los Buffalo Bisons, el venezolano presentó una nueva molestia que le impidió disputar el encuentro del martes.

NOTAS RELACIONADAS

Santander sigue lidiando con su espalda

El jardinero de los Azulejos de Toronto fue retirado del lineup de Buffalo debido a molestias en la parte baja de la espalda, según información de medios locales. El margariteño fue considerado día a día y no juega desde el viernes, cuando disputó su segundo encuentro de rehabilitación.

Hasta la fecha, Santander apenas ha participado en dos juegos de rehabilitación y acumula de 7-1, desde que comenzó su asignación el 9 de septiembre. El nuevo inconveniente representa un freno para un proceso que ya había comenzado después de la cirugía en el hombro izquierdo a la que fue sometido en febrero.

El escenario tiene además un antecedente reciente. Y es que el año pasado el jardinero venezolano también sufrió molestias en la espalda durante su rehabilitación, antes de regresar con los Azulejos.

Ahora, con la temporada regular acercándose a su final, Toronto deberá esperar para conocer cuándo podrá retomar sus juegos de rehabilitación y si todavía tendrá tiempo para completar el proceso necesario antes de un eventual regreso.

Tag de notas

Seguir en Google News

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?