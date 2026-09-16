MLB: Anthony Molina cumple con otra gigante apertura con San Francisco

Desde su llegada a los Gigantes de San Francisco a inicios del mes de agosto, Anthony Molina cambió su rol de relevista por el de abridor. y a partir de entonces ha cumplido con creces. Justamente, en la tarde de este miércoles dio otra muestra de su dominio monticular frente a los Cardenales de San Luis.

Para esta ocasión, el venezolano campeón del Clásico Mundial protagonizó su mejor salida del año al trabajar por espacio de 5.2 innings en blanco, en los que toleró apenas dos imparables, con una base por bolas y seis ponches.

A muy poco de la victoria

Anthony Molina retiró a los primeros siete bateadores que enfrentó hasta que Nathan Church le conectó un sencillo en la baja del tercero. Mientras en el cuarto se embasó otro por boleto, en el quinto nuevamente Church se la vio clarita para pegar otra conexión similar.

El oriundo de San Joaquín salió para el sexto y dominó a los dos rivales de turno, pero con un total de 82 lanzamientos fue reemplazado por el relevista Philib Abner cuando el marcador reflejaba un 1 a 0 para San Francisco.

Si bien los Gigantes preservaron la ventaja, en la baja del noveno y a falta de un out los locales igualaron las acciones, dejando así al venezolano sin decisión. Al final, los de la Bahía ganaron 6 a 5 en entradas extras.

Para Anthony Molina se trató de su cuarta apertura y mantiene su récord en 2-1. Además, vale resaltar que se trató de su primera salida en cero.

Números de Anthony Molina en la temporada 2026 de la MLB