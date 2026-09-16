MLB: ¿Cómo le ha ido a Aaron Judge tras su regreso?

El regreso de Aaron Judge a las filas de los Yankees de Nueva York era la noticia que la afición del Bronx esperaba para reactivar la ofensiva del equipo en un momento crucial de la temporada. Sin embargo, los primeros compromisos tras abandonar la lista de lesionados han mostrado a un bateador distante de su versión más demoledora.

Un retorno apagado en la caja de bateo

Los registros más recientes revelan que el capitán neoyorquino no ha logrado encontrar su ritmo habitual sobre el plato. Durante sus últimos siete encuentros, Judge acumula un promedio de bateo de .174 con un OPS de apenas .513, producto de apenas cuatro imparables en su cuenta personal. Aunque su sola presencia en el orden al bate genera respeto en el pitcheo contrario, la falta de contacto sólido ha sido una constante en esta primera etapa de reacondicionamiento.

Pese al bajo porcentaje de bateo, Aaron Judge ha conseguido momentos puntuales de producción para la causa neoyorquina. En este tramo de siete juegos, el cuadrangular conectado representa su batazo de mayor calibre, una acción que sirvió para empujar carreras y recordar la fuerza con la que puede cambiar la historia de un juego en un solo turno.

En total, suma tres carreras impulsadas y dos carreras anotadas. Estos números, aunque discretos para el estándar de un jugador de su categoría, demuestran que su aporte sigue apareciendo en situaciones oportunas, aunque de forma mucho más dosificada que en sus periodos de plenitud física.