Keider Montero alcanza esta cifra en una temporada por primera vez en su carrera en MLB

Keider Montero, quien en el primer trimestre del año se coronó campeón del Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela, ya está cerrando la temporada 2026 de la MLB con nuevos topes personales gracias a la confianza que le han brindado los Tigres de Detroit.

Y es que durante su apertura de este miércoles, el oriundo de Santa Teresa del Tuy firmó una importante cifra por primera vez en su carrera. Sin embargo, hay que mencionar que cargó con la derrota tras el 5 a 1 de los Azulejos de Toronto.

Centena de ponches para Keider

Al lanzador venezolano solo lo separaban dos abanicados de los 100, una cifra que se veía venir desde varias semanas atrás. Al final lo consiguió en el mismo primer episodio. El 99 se lo endosó a George Springer, en tanto que Kazuma Okamoto vio pasar una slider para poncharse sin tirarle y así ser la víctima del número redondo.

Luego de tres entradas en las que pudo salir ileso de amenazas, en el cuarto los canadienses lo golpearon con elevado de sacrificio de Ernie Clement y sencillo de Myles Straw para darle la vuelta a la pizarra.

La línea de trabajo de Keider Montero fue de cuatro innings en los que permitió seis imparables y dos anotaciones, con una base por bolas y cuatro ponches. De esta manera también sumó su quinta apertura al hilo sin celebrar victorias, algo que no consigue desde el 13 de agosto.

Ahora con Keider ya son cinco lanzadores venezolanos los que han igualado o superado la barrera de los 100 ponches esta temporada 2026: Jesús Luzardo (221), Eduardo Rodríguez (135), Ranger Suárez (130) y Martín Pérez (100).

Por su parte, cabe agregar que el tope de abanicados en una zafra de Keider era de 77 en 2024, su año debut en las Grandes Ligas.

Números de Keider Montero en la temporada 2026 de la MLB