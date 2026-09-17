MLB: William Contreras se convirtió en centenario

William Contreras ratifica de nuevo por qué se ha consolidado como uno de los receptores más completos y dominantes en Las Mayores. Esta vez no fue por sus metrallas ofensivas ni por un batazo de cuatro esquinas, sino por su capacidad para frenar en seco a los corredores rivales detrás del plato. Al alcanzar los 100 corredores atrapados robando en su carrera dentro de las Grandes Ligas.

Contreras hizo su debut en 2020, desde entonces, se ha encargado de forjar una reputación con su brazo al momento de que algún rival intente estafarse una almohadilla.

En 2026, el menor de los Contreras implantó un tope de más retirados robando en una temporada con 25, siendo el líder de este renglón en todas las Grandes Ligas.

La víctima número 100 del receptor de los Cerveceros de Milwaukee fue el campocorto Konnor Griffin de los Piratas de Pittsburgh en la primera entrada.