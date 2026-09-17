MLB: El fantasma de las lesiones vuelve a perseguir a Blake Snell justo antes de los playoffs

Justo cuando los Dodgers de Los Ángeles se preparan para celebrar su inminente pase a la postemporada, una oscura nube de preocupación se posó sobre el equipo. El lanzador estelar Blake Snell encendió todas las alarmas al abandonar el encuentro del miércoles tras sentir una repentina molestia física.

Esta posible nueva lesión en la ingle izquierda amenaza con empañar el buen momento y la estabilidad del equipo californiano de cara a octubre.

Una salida efímera y preocupante

El talentoso abridor zurdo apenas pudo mantenerse en la lomita frente a los Rojos de Cincinnati. Su actuación se limitó a una sola entrada de labor, en la que evidenció claros signos de incomodidad física. El cuerpo técnico angelino decidió retirarlo del juego preventivamente tras reportar dolor en la zona de la ingle, priorizando su salud.

El calvario físico de Snell

Este nuevo contratiempo médico se suma a un historial bastante accidentado del jugador durante la actual campaña. Snell no ha logrado encontrar la regularidad deseada, recordando que inició la temporada en la lista de lesionados. Aquella primera y prolongada ausencia se debió a una severa inflamación en su hombro de lanzar.

Posteriormente, su situación se complicó aún más cuando tuvo que pasar por el quirófano en el mes de mayo. La intervención quirúrgica fue necesaria para extirparle algunos fragmentos óseos y espolones en su codo izquierdo. Esta reciente molestia revive los fantasmas de una temporada llena de frustrantes obstáculos de salud para el serpentinero.

Breve labor monticular

Durante su fugaz aparición contra Cincinnati, el siniestro realizó un total de 19 lanzamientos, logrando 10 strikes. A pesar del dolor latente, pudo completar el episodio permitiendo apenas un sencillo al bateador Sal Stewart. Además, recetó un ponche y la entrada culminó exitosamente cuando Stewart fue puesto out en las bases.

Sabor agridulce en Los Ángeles

La posible pérdida del as del pitcheo llega en un momento de sentimientos encontrados para la organización. Aunque la preocupación por la gravedad de su lesión es evidente, los Dodgers están a un paso de la gloria divisional. El equipo podría asegurar matemáticamente el título de la División Oeste de la Liga Nacional este mismo miércoles.

A pesar de la incertidumbre en torno a su rotación abridora, el objetivo principal de la franquicia ya está cumplido. La novena de Los Ángeles selló recientemente su boleto a los playoffs por decimocuarta temporada consecutiva. Ahora, el gran reto será evaluar si podrán contar con Snell para el siempre exigente béisbol de otoño.