Eugenio Suárez recibe doble elogio de Ronald Acuña Jr. y Maikel García tras el Clásico Mundial

Ronald Acuña Jr. y Maikel García compartieron elogios hacia Eugenio Suárez durante el podcast La Bestia, donde recordaron el impacto de su batazo decisivo en la final del Clásico Mundial de Beisbol.

Geno, el protagonista de un recuerdo inolvidable

En medio de una conversación sobre las críticas que reciben los peloteros, Maikel habló sobre el debate que existió sobre quién debía defender la tercera base de Venezuela, si él o Geno.

“La gente peleaba por quién iba a jugar tercera entre Eugenio y yo. Yo amo a Eugenio, él es un pan de Dios. Cuando dio el doble que le da gracias a Dios... (ese momento) todavía se me eriza la piel”, expresó.

Como muchos recordarán nítidamente, Eugenio Suárez conectó el doble que impulsó la carrera del 3 a 2 en la final ante Estados Unidos, resultado que le dio a Venezuela su primer título del Clásico Mundial.

El de La Sabana coincidió con el cariño expresado por El Barrendero y envió un mensaje directo a su compatriota: “¡Eugenio, mi hermano, te amamos!”.