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MLB: Estos son los números de Ronald Acuña Jr. luego de 100 juegos esta temporada

El de La Sabana llegará a la postemporada con un altísimo rendimiento ofensivo

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 16 de septiembre de 2026 a las 10:28 pm
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MLB: Estos son los números de Ronald Acuña Jr. luego de 100 juegos esta temporada
Foto: MLB

Contra viento y marea, lesiones y rehabilitaciones, Ronald Acuña Jr. finalmente alcanzó los 100 juegos disputados en esta temporada 2026 de la MLB. Lo mejor de todo esto es que, sin lugar a dudas, su ritmo competitivo será clave para los Bravos de Atlanta cuando arranque la postemporada.

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Y es que el grandeliga venezolano sumó un nuevo encuentro multi-hit en la noche de este miércoles, el número 27 del año, luego de ligar de 4-2 con un doble y una carrera anotada en lo que fue la derrota de su equipo por 8 a 4 en casa de los Cachorros de Chicago.

Acuña, siempre productivo

Como muchos saben, Acuña debió ingresar hasta en dos ocasiones a la lista de lesionados por problemas en los isquiotibiales, situación que lo obligó a perderse gran parte de la campaña. Eso, además, mermó sus estadísticas a sabiendas que venía inspirado tras titularse campeón en el Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela,

Pero con todo y eso, el de La Sabana nunca paró de trabajar, superó con creces sus asignaciones de rehabilitación y ahora apunta en grande a seguir bateando en la recta final de la temporada.

Ya con la centena de compromisos sobre sus hombros, las estadísticas -hasta los momentos- de Ronald Acuña Jr. lo sitúan como el líder en bases robadas de su equipo, quinto en jonrones, sexto en dobles, y séptimo en impulsadas, anotadas y hits.

Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2026 de la MLB

  • 100 juegos
  • 382 turnos al bate
  • 98 hits
  • 18 dobles
  • 1 triple
  • 18 jonrones
  • 49 carreras impulsadas
  • 58 carreras anotadas
  • 20 bases robadas
  • 50 bases por bolas
  • 99 ponches
  • .257 AVG
  • .348 OBP
  • .450 SLG
  • .798 OPS

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