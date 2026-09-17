MLB: Willson Contreras queda a un jonrón de este grupo de venezolanos

El poder venezolano volvió a hacerse sentir en las Grandes Ligas con un contacto fulminante. El inicialista de los Medias Rojas de Boston, Willson Contreras, demostró su fuerza este miércoles al conectar su cuadrangular número 27 de la campaña. El imponente estacazo llegó durante el emocionante duelo frente a los Rangers de Texas, celebrado en las instalaciones del Globe Life Field.

Un castigo inmediato

El batazo del criollo no se hizo esperar y llegó apenas en la parte alta del primer episodio. Contreras se enfrentó a los envíos del abridor zurdo Mackenzie Gore, quien pagó caro un descuido en su repertorio. El lanzador cometió un error letal al dejar un slider totalmente colgado en el centro de la zona de strike.

Poder sin piedad

El experimentado jugador no desaprovechó semejante obsequio del lanzador rival y atacó el pitcheo con agresividad. Con un swing arrollador, mandó la esférica directamente hacia las gradas del jardín izquierdo, silenciando por unos instantes a la fanaticada local.

Las métricas del batazo confirmaron la brutal conexión del toletero venezolano. La pelota salió disparada a una impresionante velocidad de 105.7 millas por hora y alcanzó una distancia proyectada de 403 pies, demostrando la enorme fuerza física que posee en sus muñecas.

Números de por vida

Willson Contreras transita actualmente por su undécima temporada en el máximo nivel del béisbol organizado. En esta, su primera campaña vistiendo el uniforme de la histórica franquicia de Boston, ha logrado mantener la consistencia que siempre lo ha caracterizado en el diamante.

A lo largo de su exitosa trayectoria en Las Mayores, el venezolano acumula un promedio de bateo vitalicio de .260. Además, registra un total de 1.076 inatrapables, suma 629 impulsadas y está a un paso de los 200 bambinazos con 199 vuelacercas, con lo cual se convertiría en el duodécimo criollo en alcanzar esta cifra.

Una zafra productiva

En lo que va de la presente temporada, el slugger ostenta una sólida línea ofensiva de .272/.387/.520. Durante sus 442 apariciones en el cajón de bateo, ha logrado despachar 122 incogibles para la causa de la novena patirroja.

Su producción no se detiene allí, pues ya suma 68 carreras anotadas y 81 remolcadas en su cuenta personal. Aunque acumula 133 ponches, sus 27 estacazos de vuelta entera lo mantienen como una pieza inamovible y letal en la alineación del mánager.