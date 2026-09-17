MLB: ¡Histórico! Elly De La Cruz iguala a Lou Gehrig con impresionantes racha en 23 partidos

Elly de La Cruz está convertido en uno de los bateadores más calientes en la recta final de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El toletero dominicano descargó su vigesimoctavo cuadrangular del año para liderar la victoria de Cincinnati Reds (6x2) sobre Los Angeles Dodgers, en la jornada de este miércoles 16 de septiembre.

El campocorto apareció en la parte baja del tercer inning para remontar las acciones con enorme bambinazo de dos carreras, saliendo a una velocidad de 106.4 millas por hora y recorriendo 391 pies de distancia por las praderas derechas. Al final de su presentación, el torpedero ligó de 3-1 con jonrón, dos remolcadas, dos anotadas y boleto recibido para elevar su promedio al bate a .411, incluyendo siete vuelacercas en los últimos 15 juegos.

Elly De La Cruz iguala racha de Lou Gehrig

De La Cruz atraviesa un momento ofensivo extraordinario y su racha de 23 juegos consecutivos embasándose lo ponen en un grupo histórico dentro de las Grandes Ligas. Durante este período, el jugador dominicano ha conectado 21 sencillos, 10 dobles y ocho cuadrangulares, además de anotar 23 carreras, recibir 10 boletos y robarse cuatro bases.

La combinación de poder, velocidad y capacidad para llegar a las bases convierte la actuación del quisqueyano en una de las más destacadas de la temporada. En apenas 23 encuentros, el campocorto ha producido en prácticamente todas las facetas ofensivas, acumulando extrabases, jonrones, carreras y bases robadas mientras mantiene vigente su racha de embasarse.

Lo más llamativo es que De La Cruz se convirtió en apenas el segundo jugador de la era moderna de MLB en alcanzar todas esas marcas dentro de un período de 23 juegos. El único antecedente corresponde a Lou Gehrig, quien logró una producción similar entre el 9 y el 30 de junio de 1930, de acuerdo con el reporte de OptaSTATS.