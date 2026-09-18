MLB: Willson Contreras vuelve a prender las alarmas tras recibir fuerte pelotazo

Una de las curiosas características de Willson Contreras es que es uno de los "blancos" más comunes para recibir pelotazos y este jueves volvió a prender las alarmas luego de abandonar el compromiso justamente tras ser golpeado.

El slugger venezolano tenía apenas cuatro días en play, luego de regresar de la lista de lesionados tras presentar una distensión en los isquiotibiales y ahora, se pone en riesgo su participación en la parte final de la zafra, para unos Medias Rojas de Boston que están peleando por un cupo en la postemporada.

Willson Contreras sale del choque por precaución

En el duelo entre Boston y los Rangers de Texas, donde los Medias Rojas obtuvieron el triunfo por la mínima, 4 carreras por 3, Contreras consumía su cuarta aparición al plato en el octavo episodio, cuando el derecho Jakob Junis lanzó una potente recta que impactó en la mano derecha del venezolano.

Willson fue removido del encuentro de manera inmediata por precaución y mañana le realizarán los exámenes para descartar alguna lesión que pueda afectarlo en esta parte crucial de la zafra.

Willson Contreras persigue dos cifras importantes en la parte final de la campaña

El mayor de los hermanos no quiere perderse ni un desafío más en esta parte crucial de la zafra, principalmente porque sabe que su equipo lo necesita tras ser el bateador más productivo a lo largo del torneo regular y quieren seguir en el Wild Card.

Asimismo, Contreras está a un vuelacercas de alcanzar la cifra redonda de 200 de por vida y a tres de tener su primera temporada con 30 o más bambinazos en el "Big Show", en la que ya está siendo su mejor campaña con el madero, estableciendo varios topes personales.