MLB: Yordan Álvarez firmó primera temporada con 40 jonrones

El slugger cubano Yordan Álvarez ha firmado una página dorada en la historia de la franquicia de Texas. En medio de un electrizante duelo frente a los Reales de Kansas City, el cañonero antillano conectó su cuadrangular número 40 de la temporada, alcanzando por primera vez en su trayectoria la emblemática cifra y consolidando un año redondo en las Mayores.

El batazo llegó en la parte baja del quinto episodio frente a los envíos del diestro Seth Lugo. Con una recta de cuatro costuras a 90 millas por hora, Álvarez hizo un contacto perfecto que salió despedido a 107.2 millas por hora, elevándose con un ángulo de 37 grados hasta recorrer 385 pies.

Un club exclusivo en la organización de Houston

Hasta la fecha, solo cuatro nombres figuraban en este apartado histórico. Jeff Bagwell encabeza la lista tras lograrlo en tres ocasiones, seguido por Lance Berkman, quien lo concretó en dos campañas. A ellos se suman las campañas históricas de Richard Hidalgo y Alex Bregman. Ahora, Yordan Álvarez se une a esta élite del poder ofensivo.

La persecución de la Triple Corona en la Liga Americana

Más allá del logro personal, este batazo mantiene a Álvarez en el centro de la conversación por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Aunque actualmente no lidera ninguno de los tres apartados de la Triple Corona ofensiva, el antillano se ubica en el segundo lugar de promedio de bateo, jonrones y carreras impulsadas.

La batalla por la cima es feroz en los últimos nueve compromisos del calendario regular. Álvarez se encuentra a solo un punto del liderato de bateo que ostenta Simpson, a dos vuelacercas de Caminero y a cuatro carreras empujadas de Alonso. Con el margen de tiempo agotándose, el toletero de Houston necesitará un cierre explosivo, donde un juego de múltiples jonrones podría reavivar de forma definitiva sus opciones de coronarse con el cetro que en 2012 Miguel Cabrera alcanzó.