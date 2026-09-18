MLB: Susto en Citi Field: Este jugador tuvo que salir en camilla

Lo que prometía ser una jugada de rutina en el Citi Field se transformó rápidamente en una escena dramática que congeló el aliento de los aficionados presentes. Jared Young, inicialista de los Mets de Nueva York, tuvo que ser retirado en camilla y asistido por el personal médico tras sufrir un violento impacto en la cabeza durante la sexta entrada.

El incidente ocurrió cuando Young chocó a toda velocidad cerca de la primera base con su propio compañero de equipo, Nolan McLean. La fuerza del choque fue tal que el pelotero pareció perder el conocimiento por un instante al caer sobre el terreno de juego, lo que encendió de inmediato las alarmas en el dugout local y obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Una jugada desafortunada que paralizó el estadio

El choque entre Young y McLean se produjo en plena acción defensiva. La falta de comunicación en la cubierta de la inicial derivó en el brutal impacto, directo a la zona de la cabeza de Young. Durante varios minutos, el juego quedó completamente detenido mientras los médicos evaluaban el estado del jugador sobre el terreno. La seriedad de la situación era evidente en los rostros de sus compañeros y en el silencio respetuoso que apoderó a las tribunas.

El protocolo de seguridad de la MLB se activó de inmediato. Ante la sospecha de una conmoción o una lesión cervical, el personal médico inmovilizó a Young para colocarlo cuidadosamente en una camilla y trasladarlo fuera del terreno en el carrito de asistencia.

A pesar de lo escalofriante de las imágenes iniciales, la historia dejó un rayo de esperanza antes de que la atención se trasladara a los vestuarios. Mientras era conducido por el túnel hacia la zona médica para realizarle exámenes detallados, Jared Young levantó el pulgar hacia las tribunas.