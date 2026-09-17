MLB: Willson Contreras desata su mejor versión en Fenway Park

El inicialista venezolano Willson Contreras atraviesa el año más determinante de su carrera vistiendo el uniforme de los Medias Rojas de Boston, registrando cifras ofensivas que lo colocan entre los bateadores más productivos de toda la Gran Carpa.

A sus 34 años, el oriundo de Puerto Cabello ha encontrado en la mítica franquicia de Massachusetts el escenario perfecto para redefinir su impacto en la MLB. Tras campañas de altibajos y cambios de posición en su paso previo por las Cardenales de San Luis, su llegada a Boston revitalizó por completo su madero, consolidándolo como una pieza central en la alineación patirroja.

Las métricas avanzadas confirman que la producción del criollo no es fruto del azar. Con un OPS ajustado (OPS+) de 155, Contreras produce un 55 % más que el promedio de los bateadores de la liga, superando con creces la marca de 141 que había registrado la contienda anterior.

El wRC+ (Carreras Ponderadas Creadas Plus), sitúa a Contreras en un astronómico 152. Esto significa que el venezolano está produciendo un 52 % más que el bateador promedio de la liga, superando de lejos su 123 de la campaña anterior con San Luis y dejando atrás el 141 registrado en 2024 para establecer la marca más alta de toda su trayectoria de 11 años en las Mayores.

A la par de este registro, su promedio de embasado ponderado (wOBA) escala hasta un brillante .392. Esta cifra lo consolida en el escalón de los bateadores más temibles del negocio, respaldado además por 32.4 carreras ponderadas sobre el promedio (wRAA) y un total de 95 carreras ponderadas creadas (wRC), aportes que justifican cada dólar de su pacto con la gerencia de Boston.

El crecimiento de Contreras no proviene de la suerte. Su porcentaje de boletos (BB%) subió al 11.2 %, demostrando un nivel de paciencia en la caja de bateo que compromete a los lanzadores rivales a entrar en la zona de strike. Cuando deciden atacarlo, el castigo es severo: registra un poder aislado (ISO) de .244, producto de la diferencia directa entre su promedio de bateo y su temible Slugging de .519.

Asimismo, su promedio de bateo con bolas en juego (BABIP) de .332 valida que la contundencia de sus batazos responde a un contacto sólido y consistente. Con una línea ofensiva de .275/.386/.519 y un OPS de .906.

Entre sus registros más sobresalientes de la zafra destaca su nueva marca personal de carreras impulsadas. El inicialista ha llevado a 81 compañeros al plato, dejando atrás su anterior tope individual y convirtiéndose en el remolcador de confianza dentro del corazón ofensivo de Boston.

A un paso de los 200

Tras despachar su jonrón número 27 de la temporada regular, el toletero venezolano se colocó a solo un cuadrangular de alcanzar los 200 estacazos en su trayectoria por las Mayores.

Llegar a la barrera de las doscientas conexiones de vuelta completa ratifica la constancia de una carrera que inició con los Cachorros de Chicago, franquicia con la que alzó el título de la Serie Mundial en 2016. Además, seria el venezolano número 12 en alcanzar esa cifra.