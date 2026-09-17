MLB: Luis Arráez logra una nueva marca personal mientras apunta a la corona de bateo

2026 ha sido un año de buenos logros para Luis Arráez en el beisbol de las Grandes Ligas. El criollo ha recuperado la consistencia ofensiva que le "costó" mostrar en 2025, y además, ha presentado una muy notable mejoría defensiva, para convertirse también en uno de los mejores camareros de Las Mayores.

Y aunque ya conocemos de sobra las habilidades ofensivas que posee el oriundo de San Felipe, en 2026 también ha podido añadir cosas nuevas a sus siempre peligrosos turnos al bate. Por ejemplo, en esta campaña ha mejorado su capacidad para conectar extrabases, algo por lo que había sido criticado en años anteriores.

De hecho, este miércoles 16 de septiembre, Luis Arráez conectó un nuevo doble, esta vez ante los Nacionales de Washington, para dejar un nuevo registro personal en biangulares, y además, aumentar todavía más su tope de más extrabases en una zafra.

Luis Arráez, más peligroso que nunca

Y es que, con su doble de este 16 de septiembre ante los Nacionales, Luis Arráez alcanzó la cifra de 33 dobles en lo que va de la temporada, para imponer así una nueva marca personal en su carrera en este renglón, al superar los 32 que conectó en 2024.

Además, "La Regadera" tiene 46 extrabases en esta campaña, siendo esta la cifra más alta que ha registrado en un mismo año en las Grandes Ligas, dejando atrás los 43 que acumuló en 2023. Por si fuera poco, es el quinto criollo con más extrabases en esta zafra, solo superado por Wilyer Abreu, Willson Contreras, Jackson Chourio y Gabriel Moreno.

En medio de estos hitos, Luis Arráez también presenta promedio de .316, el mejor de todas las Grandes Ligas, por lo que busca su cuarto título de bateo en medio de una de sus temporadas más productivas en el mejor beisbol del mundo.