MLB: Joan Durán cerca escribir una página dorada en su carrera

Jhoan Durán es uno de los cerradores más letales de los últimos años en Grandes Ligas. El dominicano tiene una metodología de trabajo que lo hace dominar a los bateadores. En 2026, está muy cerca de alcanzar su marca más élite en MLB con los colores de Phillies de Philadelphia.

Durán en la victoria 3-0 de Phillies sobre Nacionales de Washington registró: 1.0 entradas, sin daño de 2 ponches. Con esa actuación se anotó el salvado número 31 de la temporada; el dominicano está a uno de igualar su marca máxima (32) y a dos de alcanzar un hito en su carrera (33).

El punto más importante de este dato, es que Jhoan ha tenido un porcentaje de salvados descomunal: 31 juegos salvados en 33 intentos, esto representa un 93% de efectividad cada vez que le toca estar en la lomita. Su mejor marca fue en 2024 con 23 salvados en 25 intentos (92%).

Números de Jhoan Durán con Phillies en 2026:

- 57 juegos, 2-6, 1.79 ERA, 31-33 salvados, 55.1 entradas, 47 hits, 11 carreras limpias, 2 jonrones, 9 boletos, 77 ponches, 1.01 WHIP

Phillies de Philadelphia y su trío dorado rumbo a postemporada

Phillies de Philadelphia es uno de los equipos con mejor estado de forma de Grandes Ligas en 2026. Cuenta con un equipo muy completo entre ofensiva, defensa y pitcheo; pero en este último apartado tiene un trío de oro que los puede guiar rumbo a la victoria en postemporada.

Cristopher Sánchez, Jesús Luzardo y Zack Wheeler se han convertido en el arma más fuerte de Phillies para la postemporada. Un trío de lanzadores con un ritmo de competición indomable: .700+ porcentaje de victorias y 10.0+ de ponches por cada 9 IL con mínimo 20 aperturas.

Dichos números no se han visto nunca entre compañeros de equipo en la historia de la MLB. Lo que podría alcanzar Philadelphia con sus pitchers puede ser un antes y un después en la configuración que las gerencias de Las Mayores tomarán en cuenta para competir en el futuro.

Números de Luzardo, Sánchez y Wheeler con Phillies en 2026