Mets vs Phillies: Nolan McLean reta a Filadelfia en un duelo clave de la Liga Nacional

Los New York Mets inician una serie de cuatro compromisos en casa recibiendo a los Philadelphia Phillies, en un choque divisional que mide dos realidades distintas en la recta final de la temporada regular. Mientras la escuadra neoyorquina (69-82) busca cerrar con firmeza ante su afición tras batallar frente a Baltimore, los Phillies (84-68) intentan afianzar su boleto en la carrera por el wild card de la Liga Nacional.

Estado de forma y duelo de pitcheo

Los Mets han ganado seis de sus últimos diez compromisos antes de esta serie, mostrando una alineación con mayor dinamismo impulsada por figuras como Juan Soto, Bo Bichette y Carson Benj. A pesar de registrar un récord negativo en el Citi Field, la ofensiva local ha mantenido dinamismo en las entradas finales.

Por su parte, los Phillies vienen de superar 3-0 a Washington sostenidos por siete entradas en blanco de Zack Wheeler. No obstante, la ofensiva de Filadelfia ha arrastrado inconsistencia, quedándose entre una y tres carreras en varias apariciones recientes y sumando solo cuatro triunfos en sus pasados diez encuentros.

Nolan McLean (Mets): El diestro salta al montículo con un récord de 11-9, efectividad de 3.24 y 184 ponches, consolidándose como uno de los abridores más consistentes del equipo. Su capacidad para trabajar profundo será clave para dosificar el relevo local.

Aaron Nola (Phillies): El experimentado abridor toma la bola por la visita con registro de 6-10 y una efectividad de 4.69. Nola ha mostrado altibajos en su rendimiento, promediando un ERA considerablemente más alto que su rival de turno.

Claves estadísticas para el encuentro

Ventaja en la lomita: Nolan McLean (3.24 ERA) presenta mejores números en la temporada que Aaron Nola (4.69 ERA).

Tendencia reciente pareja: Cuatro de los últimos cinco choques entre ambos se definieron por una carrera o con victoria de los Mets.

Inconsistencia visitante: La ofensiva de los Phillies ha registrado producciones bajas en sus salidas recientes.

Selección oficial en MeridianoBet

El respaldo de Nolan McLean en el montículo y el rendimiento de la ofensiva neoyorquina ante los Phillies en la presente campaña posicionan a los locales como la opción a seguir.

Pronóstico recomendado: Victoria de los New York Mets (-130)

Mercado alternativo: New York Mets Handicap -1.5 (-145)

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González