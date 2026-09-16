Nottingham Forest vs Coventry City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Premier League

Por la fecha 5 de la Premier League, Coventry City y Nottingham Forest se enfrentan el sábado 19 de septiembre desde las 12:30 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Coventry City

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest viene de ganar en su encuentro anterior a Aston Villa con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Coventry City en partidos de la Premier League

Coventry City llega a este partido con una derrota por 0 a 5 ante Brighton and Hove. Con 3 partidos sin sumar puntos, acumula una cifra de 10 goles en contra y no ha podido vencer el arco rival.

En esta competencia, los resultados de Coventry City han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita no logró ni una unidad y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (4 PP).

El encuentro será supervisado por Jarred Gillett, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 12 4 4 0 0 7 2 Manchester City 12 4 4 0 0 6 3 Leeds United 8 4 2 2 0 4 11 Nottingham Forest 5 4 1 2 1 0 20 Coventry City 0 4 0 0 4 -10

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Crystal Palace: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Arsenal: 18 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Ipswich Town: 23 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Brentford: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Coventry City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Newcastle United: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tottenham: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Fulham: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sunderland: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Horario Nottingham Forest y Coventry City, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela: 12:30 horas

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