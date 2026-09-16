Lions vs. Bills: Josh Allen y Jared Goff chiecan en un electrizante duelo de invictos

El Highmark Stadium en Orchard Park abre sus puertas este 17 de septiembre de 2026 para albergar un electrizante duelo interconferencia entre dos de los ataques más temidos de la NFL. Los Buffalo Bills de Josh Allen reciben a los Detroit Lions de Jared Goff en un choque de invictos de la Semana 2, donde la potencia aérea y la solvencia en el emparrillado prometen espectáculo.

Estado de forma y rendimiento de figuras

Ambos conjuntos iniciaron la temporada 2026 sumando victorias en duelos de alta exigencia: Buffalo superó 36-31 a Houston, mientras que Detroit se impuso 31-30 ante New Orleans en tiempo extra.

Los Bills llegan liderando la AFC Este apuntalados por el rendimiento de Josh Allen, quien firmó 334 yardas por pase y dos anotaciones en la fecha inaugural. La ofensiva de Buffalo ha mostrado gran fluidez aérea con Dalton Kincaid (130 yardas recibidas), complementado por la presencia del corredor James Cook. En el lado defensivo, la presion al mariscal rival está respaldada por Gregory Rousseau con dos capturas acumuladas.

Por parte de Detroit, el esquema de Dan Campbell sostiene su fuerza en la versatilidad de Jahmyr Gibbs, quien viene de registrar 156 yardas terrestres y dos touchdowns. Jared Goff (206 yardas y 2 TD) mantiene el liderazgo del pase conectando con su receptor estelar Amon-Ra St. Brown, mientras que Aidan Hutchinson encabeza el pass rush defensivo con dos capturas.

Claves tácticas del encuentro

Duelo de Mariscales: La explosividad en envíos profundos de Josh Allen frente a la efectividad y lectura de juego de Jared Goff.

Ataque Terrestre de Detroit: La capacidad de Jahmyr Gibbs para mover las cadenas ante una línea defensiva de Buffalo que reporta a T.J. Sanders con molestias.

Reporte de Enfermería: Detroit monitorea la evolución del esquinero D.J. Reed y el liniero Christian Mahogany; por Buffalo, el apoyador Terrel Bernard arrastra estado cuestionable por molestia en la pantorrilla.

Jugada ganadora de MeridianoBet

El favoritismo de las proyecciones y el antecedente de dos ofensivas que superaron la barrera de los 30 puntos en la primera jornada proyectan un desarrollo dinámico de anotaciones en Orchard Park.

Mercado de ganador: Buffalo Bills

Total de puntos: Más de 50.5 puntos

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González