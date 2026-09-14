Málaga vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de La Liga

El cotejo entre Málaga y Villarreal, por la fecha 6 de La Liga, se jugará el próximo jueves 17 de septiembre, a partir de las 15:30 horas, en el estadio la Rosaleda.

Así llegan Málaga y Villarreal

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Málaga en partidos de La Liga

Málaga viene de un resultado igualado, 1-1, ante Celta. Posee un historial reciente de 2 empates y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 2 goles a favor y habiendo recibido 8.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de La Liga

Villarreal viene de empatar - ante Betis. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 8 tantos.

Todas las veces que fue anfitrión en el estadio La Rosaleda, Málaga sólo logró terminar igualando frente a su rival.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2017-2018, y fue Málaga quien ganó 1 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 3 puntos (3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 15 5 5 0 0 17 2 Real Madrid 12 5 4 0 1 10 3 Alavés 10 5 3 1 1 6 17 Málaga 3 5 0 3 2 -6 18 Villarreal 2 4 0 2 2 -2

Fechas y rivales de Málaga en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Getafe: 20 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Espanyol: 9 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Málaga: 17 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Levante: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Real Madrid: 10 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Málaga y Villarreal, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

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