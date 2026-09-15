Espanyol vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de La Liga

Elche y Espanyol se enfrentarán en el Cornellá-El Prat el próximo viernes 18 de septiembre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de La Liga.
Así llegan Espanyol y Elche
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de La Liga
Espanyol igualó - frente a Rayo Vallecano. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 5 goles y registró solo 5 a favor.
Últimos resultados de Elche en partidos de La Liga
Elche igualó - ante Real Madrid en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 12 en contra.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 2.
El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 2 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|15
|5
|5
|0
|0
|17
|2
|Real Madrid
|12
|5
|4
|0
|1
|10
|3
|Betis
|12
|5
|4
|0
|1
|1
|8
|Espanyol
|7
|5
|2
|1
|2
|3
|19
|Elche
|2
|5
|0
|2
|3
|-7
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 7: vs Elche: 18 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Málaga: 9 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 7: vs Espanyol: 18 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Celta: 11 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Elche, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas