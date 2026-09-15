Espanyol vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de La Liga

Elche y Espanyol se enfrentarán en el Cornellá-El Prat el próximo viernes 18 de septiembre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de La Liga.

Así llegan Espanyol y Elche

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de La Liga

Espanyol igualó - frente a Rayo Vallecano. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 5 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Elche en partidos de La Liga

Elche igualó - ante Real Madrid en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 12 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 2 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 15 5 5 0 0 17 2 Real Madrid 12 5 4 0 1 10 3 Betis 12 5 4 0 1 1 8 Espanyol 7 5 2 1 2 3 19 Elche 2 5 0 2 3 -7

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Elche: 18 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Málaga: 9 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Espanyol: 18 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Celta: 11 de octubre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Elche, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

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