MLB: ¿Kazuma Okamoto puede ser Novato del Año en Liga Americana?

Kazuma Okamoto es sin duda alguna uno de los peloteros más infravalorados de la temporada. El japonés ha tenido un inicio de carrera en Grandes Ligas superlativo; a pesar de crecer en la sombra de Vladimir Guerrero Jr y de no tener la prensa de Kevin McGonigle durante 2026.

Okamoto cuenta con 30 años y mucha experiencia en el beisbol japonés, en ese contexto; se pensaba que la adaptación a MLB le sería difícil, algo parecido al caso de Masataka Yoshida con Red Sox. Sin embargo, la realidad es que se ha convertido en el motor ofensivo de Blue Jays.

El japonés es top 5 en muchas de las estadísticas top en Liga Americana entre novatos calificados. Esto le da versatilidad a su ofensiva, no es solo un pelotero de poder, también sabe poner la pelota en juego cuando es necesario. Esto le da opciones reales de ser el Novato del Año.

Kazuma está a la sombra de Vladdy Jr en Azulejos. Los medios en Japón siguen a Ohtani y a Munetaka Murakami por ser peloteros de poder; mientras Kevin McGonigle lo vieron crecer en Ligas Menores. Con todo eso en contra, Okamoto puede lograr el premio en 2026.

Kazuma Okamoto números para lograr el Novato del Año 2026

Kazuma Okamoto es uno de los bateadores más regulares de la temporada 2026 en Grandes Ligas. El japonés ha logrado marcas importantes para novatos en Azulejos de Toronto y poco a poco se gana un nombre a la par de Vladimir Guerrero Jr en la ciudad canadiense.

Al ver los números del japonés, está claro que puede tener un caso serio para ganar el Novato del Año. Lidera dos departamentos importantes en la liga entre novatos de Liga Americana; pero ha sido muy regular entre diferentes estadísticas en el juego.

Ranking de Okamoto entre novatos de Liga Americana 2026:

#2 en Juegos: 147

#2 en Turnos: 537

#2 en Anotadas: 79

#3 en Hits: 126

#5 en Dobles: 24

#1 en Jonrones: 33

#1 en Impulsadas: 88

#5 en Boletos: 54

#11 en PRO: .235

#13 en OBP: .310

#1 en SLG: .464

#2 en OPS: .803

Munetaka Murakami o Kazuma Okamoto: ¿Cuál japonés será el más votado al Novato del Año?

Ambos tienen un caso serio y real para el Novato del Año en 2026. Todo dependerá de lo que el votante valore, por ejemplo, Munetaka Murakami fue pieza importante de White Sox, pero sin él, el equipo igual llegaba a postemporada gracias a su gran desempeño.

Kazuma Okamoto a lo largo de la temporada ha sido pieza clave en Azulejos. Sin él, el equipo probablemente ya estaría eliminado de opciones de jugar postemporada. Durante el año, el japonés ha sido el motor ofensivo de su equipo, en uno de los peores años de Vladimir Guerrero Jr.