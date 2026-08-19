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Kazuma Okamoto hace historia en Toronto al romper el récord de jonrones para un novato

La estrella nipona superó la marca histórica de 24 estacazos establecida por Eric Hinske en 2002, confirmando su impacto con el madero desde su llegada a las Grandes Ligas

Por

Eimy Carta
Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 09:28 am
Kazuma Okamoto hace historia en Toronto al romper el récord de jonrones para un novato
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La adaptación de Kazuma Okamoto al béisbol de las Grandes Ligas ha quedado grabada en los libros de historia de los Toronto Blue Jays. El slugger japonés, que llegó a la Gran Carpa con la reputación de ser uno de los artilleros más temidos del béisbol nipón tras conectar 232 cuadrangulares en la NPB con los Yomiuri Giants, desató todo su poder en el Tropicana Field.

Durante el triunfo de Toronto 10-5 ante los Rays, Okamoto despachó un cuadrangular solitario para llegar a 25 vuelacercas en la campaña 2026. La conexión no solo sirvió para romper una sequía personal de jonrones en agosto, sino para quebrar la marca franquicia de 24 bambinazos para un novato que ostentaba Eric Hinske desde su temporada de Novato del Año en 2002.

Con este estacazo, el inicialista y antesalista de 30 años se afianza como el líder absoluto de cuadrangulares (25) y carreras impulsadas (72) dentro de los Blue Jays, justificando el contrato de cuatro años pactado por la gerencia canadiense y demostrando que su fuerza con el bate trasciende fronteras.

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