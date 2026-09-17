MLB: Pete Crow-Armstrong está a punto de firmar la mejor temporada en la historia de los Cubs

Pete Crow-Armstrong vivió una noche inolvidable en el Wrigley Field, donde los aficionados de los Chicago Cubs volvieron a corear “¡MVP! ¡MVP!” en reconocimiento a su extraordinaria temporada.

El jardinero izquierdo recibió una de las mayores ovaciones de la jornada después de conectar su primer cuadrangular del encuentro, un batazo que representó el número 43 de la campaña y que le permitió superar el récord de Billy Williams de más jonrones para un bateador zurdo en la historia de los Cubs.

La actuación de Crow-Armstrong no terminó allí. El pelotero volvió a encender al público con un triple productor de carrera y posteriormente consiguió su segundo jonrón de la noche, elevando a 44 su total de cuadrangulares en la temporada. Con este encuentro, además, llegó a siete partidos con múltiples jonrones en 2026, confirmando el gran momento ofensivo que atraviesa en la recta final de la campaña.

Incluso después de poncharse en la octava entrada, el reconocimiento de los aficionados no disminuyó. Crow-Armstrong recibió una ovación de pie cuando regresó al dugout, luego de completar una jornada en la que se fue de 4-3, con tres carreras impulsadas y tres anotadas. Su producción fue determinante para que Chicago derrotara 8-4 a los Atlanta Braves en una noche en la que el jardinero volvió a demostrar su impacto en ambos lados del juego.

MVP de la Liga Nacional en el bolsillo

Con Shohei Ohtani todavía fuera de acción debido a una inflamación en el bíceps derecho, Crow-Armstrong continúa aprovechando el protagonismo para fortalecer su candidatura al premio MVP.

Además de acercarse a una histórica temporada de 40 jonrones y 40 bases robadas, algo que ningún jugador ha conseguido en la historia de los Cubs, su explosión ofensiva ha provocado que los propios fanáticos de Chicago comiencen a verlo como uno de los grandes nombres de la carrera por el máximo reconocimiento individual de la Liga Nacional.

PCA a un paso de tener la presentación más grande en la historia de Chicago

El patrullero está cada vez más cerca de completar una de las temporadas individuales más impresionantes en la historia de los Chicago Cubs. El jardinero ha tenido una campaña ofensiva extraordinaria y sus números lo han colocado en una posición privilegiada para dejar una marca histórica dentro de una franquicia que cuenta con una trayectoria que se remonta al siglo XIX. Tras su mágica actuación en la jornada de este miércoles por la noche, el guardabosque elevó su WAR a 10.4, acercándose a Rogers Hornsby, quien alcanzó el número más alta (11.0) en el mencionado apartado en 1929, de acuerdo con Mike Petriello.

A medida que avanza la recta final de la temporada, Crow-Armstrong continúa acumulando estadísticas que lo acercan a algunos de los mejores registros jamás conseguidos por un jugador de los Cubs.