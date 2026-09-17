MLB: Gabriel Moreno a las puertas de unirse a Buster Posey con increíble registro

Gabriel Moreno ha demostrado en la segunda mitad de la temporada que cuando está sano puede entrar en la conversación entre los mejores receptores de las Grandes Ligas. El venezolano vivió otra productiva jornada este miércoles 16 de septiembre tras conectar tres imparables en cuatro apariciones al plato frente a los Marlins de Miami.

La producción del cátcher ante los peces no es coincidencia, ya que colecciona uno de los promedios más elevados entre los bateadores en la recta final de la campaña. De hecho, el barquisimetano presenta promedio al bate de .423, tres cuadrangulares, cinco remolcadas, cinco anotadas, .500 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .808 en los últimos siete encuentros.

Gabriel Moreno podría unirse a Buster Posey a final de temporada

Desde 2017, cuando Buster Posey bateó por encima de .300, ningún receptor calificado ha conseguido superar esa barrera de promedio de bateo en una temporada de Grandes Ligas.

Casi una década después, Gabriel Moreno aparece como uno de los principales candidatos para poner fin a esa sequía, gracias a la destacada campaña ofensiva que está protagonizando en 2026. Tras su reciente desempeño contra Miami, Moreno elevó su average a .307 en 443 apariciones al plato, tomando peso a terminar por encima de los .300 a pocos días del cierre de la ronda regular.

El venezolano se ha consolidado además en la conversación alrededor de los mejores receptores de MLB, combinando su producción con las exigencias defensivas de una de las posiciones más demandantes del béisbol. Si Moreno consigue mantener su ritmo y finalizar la temporada con un promedio superior a .300, no solo romperá una espera que se remonta a la campaña de 2017, sino que también reforzará su candidatura entre los principales catchers de las Grandes Ligas.