MLB: Sandy Alcántara ingresa a grupo de Salón de la Fama con hazaña inédita en 48 años

Sandy Alcántara consiguió este miércoles el primer salvamento de su carrera en las Grandes Ligas, en una actuación poco habitual para un lanzador que había abierto un encuentro apenas dos días antes. El serpentinero respaldo la victoria de Miami Marlins (4x3) sobre Arizona Diamondbacks, en la jornada de este miércoles 16 de septiembre.

El dominicano había realizado 101 lanzamientos como abridor el lunes y, pese a esa carga de trabajo, volvió al morrito para contribuir desde el bullpen. El lanzador apenas necesitó de 13 pitcheos para retirar la novena entrada en el partido frente a los Cascabeles.

El dato adquiere todavía mayor relevancia porque Alcántara actualmente lidera las Grandes Ligas en entradas lanzadas. De acuerdo con el registro histórico desde que los salvamentos comenzaron a contabilizarse oficialmente en 1969, solamente un pitcher que terminó una temporada como líder de MLB en innings había conseguido también al menos un salvamento durante esa misma campaña: Phil Niekro, quien lo hizo en 1978, según la cronista Sarah Langs.

Sandy Alcántara logra su primera salvado desde 2017

Además, Alcántara se convirtió apenas en el cuarto lanzador desde 1969 en conseguir un salvamento en un día en el que llegaba al encuentro compartiendo el liderato de MLB en entradas lanzadas. Antes que él lo habían logrado Andy Messersmith, el 30 de mayo de 1975; Phil Niekro, el 29 de julio de 1978; y Orel Hershiser, el 2 de mayo de 1987, dejando al dominicano dentro de una lista particularmente singular en la historia reciente del béisbol.

La presentación de Alcántara en 2026 está siendo exitosa luciendo récord de 13 victorias y 10 reveses, WHIP de 1.23, 149 ponches, un rescate y efectividad de 3.84 en 206.0 entradas lanzadas.