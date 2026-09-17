MLB: Estos son los equipos con más títulos divisionales en ambas ligas

Desde que las Grandes Ligas implementaron el sistema de divisiones en 1969, la dinámica para alcanzar la anhelada Serie Mundial cambió para siempre. Ya no bastaba con ser el equipo con mejor récord de una liga completa durante seis meses; ahora, el primer filtro de supervivencia consistía en dominar una geografía específica.

En estas más de cinco décadas de competencia feroz, tres franquicias han transformado el éxito divisional en una norma: los Dodgers de Los Ángeles, los Bravos de Atlanta y los Yankees de Nueva York.

El modelo de consistencia en el Oeste y la hegemonía del Este

La batalla por la cima de esta lista histórica tiene un líder solitario en la Costa Oeste. Los Dodgers de Los Ángeles acumulan 24 títulos de la División Oeste de la Liga Nacional desde 1969. Este logro no es fruto del azar, sino de una cultura de competitividad sostenida que abarca distintas generaciones, desde la era de Tommy Lasorda hasta la hegemonía reciente respaldada por una nómina estelar y un desarrollo de prospectos de élite.

El empuje reciente de la organización californiana ha sido determinante para consolidar este liderazgo absoluto. Durante la última década y media, la gerencia de Los Ángeles construyó un modelo deportivo capaz de dominar de principio a fin la fase regular, combinando contrataciones de alto perfil con un desarrollo de prospectos de primer nivel.

Muy cerca, en el circuito mayor de la Liga Nacional, aparecen los Bravos de Atlanta con 23 banderines divisionales. La franquicia del estado de Georgia cimentó gran parte de este registro histórico durante la recordada gesta de los años noventa y principios de los 2000, cuando encadenaron catorce títulos consecutivos en el Este de la Liga Nacional bajo la dirección de Bobby Cox.

Esa racha histórica de catorce gallardetes al hilo sigue siendo una marca imbatible en el deporte profesional norteamericano. Sin embargo, la competitividad de Atlanta no quedó guardada en el baúl de los recuerdos. En las campañas recientes, los Bravos reactivaron su maquinaria ganadora para sumar nuevos gallardetes a su vitrina, manteniéndose a un solo cetro de alcanzar a los Dodgers en la cima de ambas ligas.

La potencia indiscutible de la Liga Americana

En el joven circuito, la vara alta la marcan los Yankees de Nueva York. La emblemática franquicia del Bronx contabiliza 21 títulos en la División Este de la Liga Americana, la zona considerada históricamente como la más dura y disputada de todo el beisbol de las Grandes Ligas.

Aunque la franquicia del Bronx es famosa por sus 27 anillos de Serie Mundial, su capacidad para navegar la división más competitiva y mediática del béisbol demuestra la exigencia constante que se vive en Nueva York.