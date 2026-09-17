MLB: Javier Sanoja cierra por todo lo alto el mejor año de su carrera

2026 ha sido realemente inolvidable para Javier Sanoja. El utility venezolano empezó el año por todo lo alto, al ser pieza importante de la selección de Venezuela que se coronó como campeona del Clásico Mundial de Beisbol. Además, ha podido trasladar ese excelente nivel al beisbol de las Grandes Ligas.

El oriundo de Maracay vive su segundo año completo como jugador del equipo grande de los Marlins de Miami, y sin duda se ha ganado su puesto a pulso, con un fantástico rendimiento que, por si fuera poco, ha tenido un impulso fenomenal en las últimas semanas, para cerrar con fuerza la que está siendo la mejor campaña de su joven carrera.

Sanoja cierra con todo

Javier Sanoja ha sido un bateador consistente durante todo el año, pero lo que ha podido hacer en los últimos días es genuinamente positivo. En sus últimos 15 compromisos disputados en Las Mayores, el maracayero batea para un excelente average de .361, con un OPS sólido de 1.030, números que logró gracias a 22 imparables en 61 turnos al bate, además de tres cuadrangulares y 12 carreras impulsadas.

Además, siete de estos 15 juegos han sido multihits, y solo en uno de ellos se fue en blanco, lo que demuestra que ha sido sumamente consistente a lo largo del mes de septiembre.

En general, Javier Sanoja muestra promedios excelentes de .292/.330/.449/.780, con 124 imparables, nueve cuadrangulares y 63 carreras remolcadas en 135 encuentros disputados, por lo que oficialmente, además de ser un gran utility, es también un bateador de mucho peligro.