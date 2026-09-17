Daniel Palencia recuerda su histórico ponche a seis meses del título del Clásico Mundial

Este 17 de septiembre se cumplen seis meses del mayor logro en la historia del deporte venezolano: el triunfo ante Estados Unidos en la gran final del Clásico Mundial de Beisbol, momento que fue sellado de una espectacular manera, con un legendario ponche de Daniel Palencia, cerrador del equipo, a Roman Anthony para ganar el juego.

A seis meses de este increíble momento, que quedó grabado para siempre en la memoria de todo un país, MLB en Español publicó un video del relevista criollo, quien revivió mediante un video aquel legendario ponche y dijo lo que siente al ver dichas imágenes meses después.

Momento emotivo para Daniel Palencia

"Sin palabras. Siento nostalgia, orgullo, pasión. Súper orgulloso de haber logrado esa meta y de llevar a mi país en el pecho", fue lo primero que dijo Daniel Palencia para MLB en Español, al hablar de lo que sintió al ver nuevamente el ponche que le propinó a Roman Anthony para terminar la gran final del Clásico Mundial.

Además, el diestro precisó que no se imaginaba estar en un escenario de ese estilo, pero abrazó con responsabilidad dicha oportunidad. "Si me lo hubieses dicho hace dos años, no me lo hubiera creído, pero un día antes de la final me imaginé cada posible escenario y dije que yo era el hombre para ese momento", explicó.

En el Clásico Mundial, Daniel Palencia fue, sin duda alguna, uno de los mejores brazos de Venezuela, al dejar efectividad perfecta de 0.00 en 5.0 innings, además de registrar nueve ponches y tres juegos salvados.