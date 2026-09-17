MLB: Miguel Rojas llega a esta cantidad de jonrones en 2026 y asegura el título para los Dodgers

La organización de los Dodgers de Los Ángeles volvió a celebrar a lo grande en la temporada regular de las Grandes Ligas. El conjunto californiano derrotó este jueves 17 de septiembre a los Rojos de Cincinnati con marcador de 8-2 y aseguró nuevamente los máximos honores de la División Oeste de la Liga Nacional.

En una jornada especial para los actuales campeones de la Serie Mundial, Miguel Rojas también tuvo motivos para festejar a lo grande. El utility venezolano respondió con el madero y disparó su cuarto cuadrangular de la campaña, en su año de retiro como profesional. Además, igualó al legendario Manny Trillo con 61 vuelacercas en la las Grandes Ligas.

Miguel Rojas - Dodgers

El pelotero de 37 años encontró la manera de aportar en un encuentro que terminó con una cómoda ventaja para los Dodgers en el Great American Ball Park. El venezolano terminó la jornada de 5-2, con dos carreras anotadas y una impulsada, además de su batazo de cuatro esquinas.

El jonrón representó otro momento destacado para el experimentado jugador, quien ha construido una importante trayectoria en las Grandes Ligas gracias a su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones del terreno.

Su aporte llega, además, en un momento significativo para los Dodgers. Con el calendario regular entrando en su recta final, la novena angelina volvió a quedarse con el primer lugar de su división y aseguró su presencia como uno de los equipos que estarán en la pelea por los máximos honores de la Liga Nacional.

Para Rojas, el logro tiene un significado especial. El venezolano ya sabe lo que representa ganar en octubre y cuenta con dos títulos de Serie Mundial en su carrera. Esa experiencia podría convertirse nuevamente en un elemento importante para un equipo que apunta a llegar hasta el último tramo de la campaña.

El triunfo ante Cincinnati permitió a los Dodgers dar otro paso en su objetivo de cerrar una temporada regular destacada. Aunque todavía quedan partidos por disputar antes de comenzar los playoffs, la conquista divisional confirma el dominio mostrado por el conjunto de Los Ángeles durante el calendario.

Finalmente, el conjunto californiano tendrá por delante el reto de trasladar ese rendimiento a la postemporada y buscar nuevamente el máximo premio de las Grandes Ligas, y la figura de Miguel Rojas será clave nuevamente para la conquista de sus objetivos colectivos.