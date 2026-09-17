MLB: Dodgers extienden su hegemonía y sellan el título divisional

Los Angeles Dodgers volvieron a certificar su hegemonía en el béisbol de las Grandes Ligas tras asegurar matemáticamente el título de la División Oeste de la Liga Nacional. Con una contundente victoria 8-2 frente a los Reds de Cincinnati, la escuadra dirigida por Dave Roberts selló su quinto campeonato divisional consecutivo y el decimotercero en las últimas catorce campañas.

Impulsados por la destacada actuación ofensiva de Kyle Tucker, quien bateó cuatro imparables en el encuentro, la organización californiana no dejó dudas sobre su estatus como potencia indiscutible del circuito mayor. La conquista adquiere un valor añadido al haberse conseguido en medio de un calendario exigente y con piezas clave mermadas por lesiones.

A pesar de asegurar el banderín divisorio y extender a 14 su racha histórica de clasificaciones consecutivas a la postemporada, igualando el récord absoluto fijado por los Atlanta Braves entre 1991 y 2005. Ahora, la mirada de los vigentes bicampeones está puesta en el objetivo principal: culminar el histórico tricampeonato de Serie Mundial en el próximo mes de octubre.