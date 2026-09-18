LVBP: Caribes oficializa a la mayoría de sus jugadores foráneos

Siguen dándose a conocer noticias sobre los importados de las distintas organizaciones en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y ahora, fueron los Caribes de Anzoátegui, quienes dieron a conocer a la mayoría de sus jugadores extranjeros de cara al venidero torneo.

La "Tribu" lo compartió mediante un anuncio a través de sus redes sociales, que ya tienen asegurados a siete de los ocho foráneos que podrían traer, distribuidos en seis lanzadores y un pelotero de posición, un método similar a varios de los equipos, tratando de apoyarse principalmente en los brazos.

Estos son los siete importados confirmados por Caribes

El nombre más resaltante en la lista es el del cubano José Ramón Rodríguez, quien viene a su tercera campaña con los orientales. A este abridor, se le suman los nombres de: Bryan Cáceres, Alex Valdez, Moisés Díaz, Miguel Cienfuegos y Josimar Cousin.

Con respecto al jugador de posición, se encargaron de cubrir la inicial con el bateador zurdo Jacob Teter, quien viene de conectar 29 vuelacercas en la Atlantic League y empujar 127 carreras en 125 desafíos.

Otto Padrón habla sobre los importados de Caribes

El gerente deportivo de la organización oriental, Otto Padrón Maldonado, habló un poco sobre los nombres que trajeron desde la importación.

“En el caso de los lanzadores, quisimos apostar nuevamente por un brazo conocido como José Ramón Rodríguez, quien ha sido una pieza consistente para nosotros en los últimos años. Además, traemos de regreso a Miguel Cienfuegos, quien vio acción en la temporada 2024-2025 y puede desempeñarse tanto como abridor como relevista. Por otra parte, apostamos al talento de Josimar Cousin, un brazo antillano con recorrido internacional que puede ayudarnos en la rotación abridora”, señaló el ejecutivo.