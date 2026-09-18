MLB: Estos venezolanos ya están en playoffs

Quedan poco menos de dos semanas para concluir la temporada regular 2026 de las Grandes Ligas y ya van cuatro equipos que tienen asegurado su boleto a la etapa de playoffs, dos de ellos contando con peloteros venezolanos en su roster. Por lo tanto, te mostraremos la lista de jugadores nativos del país que tienen garantizado jugar en octubre.

Hasta el momento, hay cuatro franquicias que ya sellaron su clasificación: Dodgers de Los Angeles, Yankees de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee y Rays de Tampa Bay. Por ende, veremos qué venezolanos buscarán seguir ayudando a sus respectivos conjuntos a llegar a la Serie Mundial.

Cerveceros de Milwaukee:

Jackson Chourio (jardinero)

Luis Lara (jardinero)

William Contreras (catcher)

Antonio Senzatela (lanzador)

Dodgers de Los Angeles:

Miguel Rojas (infielder)

Edgardo Henríquez (lanzador)

Eliézer Alfonzo Jr. (catcher).

Ni los Yankees ni los Rays tienen peloteros venezolanos activos actualmente en su roster.

¿Qué otros venezolanos podrían jugar postemporada?

Evidentemente, todavía faltan nombres de equipos para llegar a la postemporada y, entre el resto de los venezolanos que tienen altas posibilidades de seguir en batalla por la cima, destacan varios nombres.

Ronald Acuña Jr., Luis Arráez, Willson Contreras, Robert Suárez, Jesús Luzardo, Wilyer Abreu, Ranger Suárez, Andrew Monasterio, Brayan Rocchio, entre otras figuras criollas, podrían jugar la mejor etapa de la zafra en las Grandes Ligas.