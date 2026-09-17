LVBP: Magallanes completa su cuota de importación con dos nuevas piezas

Los Navegantes del Magallanes terminaron de fortalecer su equipo en cuanto a jugadores importados se refiere, tras anunciar este jueves a dos nuevas piezas, incluyendo un pelotero de posición.

Los "Eléctricos" habían confirmado previamente una lista de seis foráneos, todos lanzadores. Sin embargo, se sabía que tenían la oportunidad de sumar dos nombres más tras la ampliación de la cuota y, por lo tanto, confirmaron a través de sus redes sociales el nuevo anuncio.

Estos son los dos nuevos importados de Magallanes

Los actuales campeones de la pelota criolla adquirieron al lanzador derecho Dillon Tate, estadounidense que cuenta con seis campañas de experiencia en las Grandes Ligas, divididas entre las organizaciones de los Azulejos de Toronto y los Orioles de Baltimore. Es un brazo que puede aportar mucho desde el bullpen.

Asimismo, sumaron al utility Damon Dues, el único jugador de posición de sus foráneos. Dues jugó este año en la Liga Mexicana de Beisbol, donde dejó un promedio de bateo de .288, aunado a 15 extrabases, 21 carreras remolcadas, 28 anotadas y siete bases estafadas en 43 encuentros.

Así queda la lista completa de los importados de Magallanes:

Los lanzadores, entre abridores y relevistas, son: Jesús Reyes (repite), Alex Tovalin (repite), Reid Birlingmair, Nick Trogrlic-Iverson, Drew Parrish, Víctor Vargas y el mencionado Dillon Tate.

En cuanto al jugador de posición, Dues buscará aportar al equipo turco en ambas facetas (ofensiva y defensivamente) para mantenerse durante toda la campaña.