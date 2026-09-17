MLB: Maikel García regresa a los Reales de Kansas City

El show está de regreso y garantizado en el Daikin Park con la presencia de Maikel García. El antesalista venezolano de los Reales de Kansas City será parte del compromiso de este jueves 17 de septiembre ante los Astros de Houston como cuarto bate en el orden ofensivo tras ser activado de la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el isquiotibial izquierdo.

El pelotero de 26 años había permanecido fuera de acción desde el pasado 21 de agosto debido a esta lesión. Tras cumplir el período correspondiente de recuperación, el jugador vuelve al roster y tendrá de inmediato un papel significativo en estas últimas dos semanas del calendario.

Maikel Garcia – Royals

La ausencia del venezolano había dejado un espacio considerable en la tercera base de los Reales. Ahora, su reincorporación le permite al equipo recuperar a uno de sus principales elementos para afrontar los últimos compromisos del calendario a pesar de no tener ningún tipo de oportunidad para clasificar a la postemporada.

El retorno también supone una prueba para García después del problema físico que lo obligó a pasar por la lista de lesionados. El isquiotibial es una zona especialmente exigida para un jugador de cuadro, debido a los movimientos rápidos, cambios de dirección y carreras que forman parte de su actividad habitual dentro del terreno.

Finalmente, el venezolano tendrá así la oportunidad de dejar atrás la lesión y retomar su producción con los Reales de Kansas en la temporada regular 2026 de la MLB.