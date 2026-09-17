LVBP: Conoce el precio de los abonados de Leones para la campaña 2026/2027

Sin duda alguna, el estadio que genera mayor gusto para ver un duelo de beisbol es el Monumental Simón Bolívar y, para todos aquellos que deseen adquirir los abonados de cara a la temporada 2026/2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), le mostraremos los precios a continuación.

Desde hace un par de temporadas, esta es la casa de los Leones del Caracas y la organización "Melenuda" quiere contar nuevamente con el apoyo de su afición con la misión de volver a luchar por el título, después de una zafra anterior para el olvido.

Mira los precios de los abonados de Leones

Zona 3- Estudiante: $187

Zona 3: $212,50

Zona 2: $331,50

Zona 1: $518,50

Club 600: $637,50

Sillas centrales: $850

VIP: $1,445.

Cabe destacar que estos precios corresponden a todos los juegos como locales de los capitalinos en la zafra. Las entradas ya están disponibles y pueden ser adquiridas en la oficina ubicada en la Torre 453 de la Avenida Orinoco en Las Mercedes, piso 3.

Leones está a días de comenzar su preparación

La organización "Melenuda" continúa preparándose no solamente a nivel administrativo, pues este lunes, 21 de septiembre, comenzarán sus prácticas oficiales, convirtiéndose en el primer conjunto en iniciar su proceso de pretemporada.

Leones ya anunció su lista completa de peloteros foráneos, conformada en su totalidad por lanzadores, y recientemente adquirieron al lanzador zurdo Joan Sánchez, proveniente de Tigres de Aragua.