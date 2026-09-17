LVBP: Tiburones de La Guaira se alza con el título en los E-Sports

La cuarta edición del torneo oficial de deportes electrónicos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional alcanzó su punto culminante en las instalaciones de la Xtreme Sport Arena. En una jornada marcada por la intensidad, el gamer Orber Díaz conquistó el campeonato tras representar con maestría los colores de los Tiburones de La Guaira, consolidándose como el máximo referente de esta disciplina en el país.

El evento principal reunió a los mejores exponentes de la comunidad de MLB The Show en Venezuela, torneo que contó con el respaldo y la organización conjunta de la plataforma Vzla The Show.

Con este triunfo, el gamer extiende la racha ganadora de la franquicia escuala hacia el terreno digital, permitiendo que la afición de La Guaira celebre un nuevo trofeo de relieve nacional.

El crecimiento sostenible de los e-sports en el beisbol venezolano

Esta cuarta entrega de la LVBP E-Sports reafirma el crecimiento de las competencias de deportes electrónicos en el territorio nacional. La alianza estratégica con Xtreme Sport Arena y la comunidad especializada Vzla The Show demuestra que la integración entre el beisbol tradicional y la tecnología sigue ganando terreno, cautivando tanto a las generaciones jóvenes como a los fanáticos de toda la vida.