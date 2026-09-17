¿Volverán a jugar juntos en la LVBP? Ronald Acuña Jr. y Maikel García revelan su gran objetivo

Ronald Acuña Jr. y Maikel García tienen una cuenta pendiente en el beisbol venezolano: conquistar juntos un título de la LVBP desde el terreno de juego. Y es que durante el podcast La Bestia, ambos hablaron sobre sus aspiraciones de volver a competir en el país y dejar una huella en la historia del campeonato.

“Tenemos que quedar campeones jugando”

Maikel le preguntó a Ronald si disputará la próxima temporada del torneo venezolano, a lo que el estelar jugador de los Bravos de Atlanta respondió con una frase que dejó clara su intención de compartir nuevamente el terreno con su primo.

“Tú sabes que yo hago lo que tú digas. Para los libros tenemos que hacer historia, pero tenemos que quedar campeones jugando”, sentenció Acuña.

Ambos formaron parte de los Tiburones de La Guaira durante la temporada 2023-2024, cuando la organización conquistó su primer campeonato en más de tres décadas. El detalle es que el de La Sabana participó hasta la ronda regular, mientras que El Barrendero sí estuvo presente durante la final.

El anhelo de volver a levantar el trofeo en la LVBP aparece en un contexto diferente para ambos jugadores, ya que Maikel García atraviesa una situación complicada con Tiburones que dificulta anticipar un eventual regreso suyo al conjunto escualo.

Por ahora, las declaraciones compartidas en el podcast reflejan una aspiración deportiva: hacer historia y conquistar un campeonato de LVBP jugando, un objetivo que ambos grandeligas venezolanos todavía tienen pendiente.