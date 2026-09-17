LVBP: Bravos de Margarita no contará con estos peloteros para la 2026/2027

Los Bravos de Margarita comenzaron a mover sus piezas de cara a la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. La organización insular decidió dejar en libertad a seis peloteros que estaban en sus filas, en una serie de movimientos que modifican parte de su estructura antes del inicio y envían un claro mensaje sobre cuáles serán sus objetivos.

La información fue conocida a través de fuentes vinculadas al circuito y, entre los nombres que aparecen en el listado, figuran varios peloteros (6) con recorrido importante dentro de la pelota criolla.

Bravos de Margarita - LVBP

Entre las figuras que ya no forman parte de los planes de la organización se encuentran Ramón Cabrera y Henry Rodríguez, dos jugadores con experiencia en las Grandes Ligas y amplio recorrido en la LVBP.

También aparece el lanzador zurdo Dedgar Jiménez, quien en su trayectoria dentro de la LVBP llegó a recibir el reconocimiento como Setup del Año. Su salida se suma a una lista que refleja los ajustes que comienza a realizar la gerencia margariteña con miras a la próxima temporada.

Otro de los nombres incluidos es Anthony Jiménez. En su caso, la decisión no tomó por sorpresa al jugador, pues el alto mando de los Bravos le había comunicado con anticipación que no entraba en los planes inmediatos de la organización.

La medida tuvo como propósito darle tiempo suficiente para explorar otras alternativas y conversar con equipos interesados en contar con sus servicios. De esta manera, el jardinero pudo comenzar a buscar un nuevo destino antes de que se hiciera oficial el movimiento.

Las seis libertades forman parte de los cambios habituales que realizan los equipos durante la preparación de una nueva campaña. Para los Bravos, el objetivo será reorganizar su plantilla y definir qué piezas tendrán un papel dentro del proyecto para 2026-2027.

Finalmente, la gerencia de los Bravos de Margarita tendrá ahora el desafío de terminar de construir un roster competitivo, con la finalidad de levantar el tan ansiado título de campeones en la LVBP.