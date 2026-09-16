LVBP podría reducir las sanciones por dopaje: Giuseppe Palmisano explica qué deben hacer los peloteros

Las sanciones anunciadas por la LVBP para la temporada 2026-2027 todavía podrían tener una duración menor para los cuatro peloteros involucrados. Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga, explicó en el programa Extrainning de Meridiano Televisión que existe un mecanismo contemplado en el programa antidopaje para reducir los castigos cuando los jugadores reconocen la infracción y cumplen determinadas condiciones.

Reconocer la sanción puede reducir el castigo

Los suspendidos son Osmer Morales (20 juegos), Melvi Acosta (13), Ángel Cuenca (13) y Rougned Odor (13). Los tres primeros fueron sancionados por infracciones relacionadas con anabolizantes, mientras que el pelotero del Magallanes recibió el castigo por estimulantes.

Palmisano explicó que los cuatro jugadores ya reconocieron las sanciones y detalló el mecanismo que contempla la normativa de la Liga.

“Ya ellos reconocieron la sanción (…) Hay un programa que contempla reducir la pena a un tercio de la sanción original, siempre y cuando en su reconocimiento cumplan con programas comunitarios como ir a las academias, o sitios que se coordinen con la Liga, para llevar un mensaje a todos los jóvenes sobre el daño que puede hacer el uso de sustancias prohibidas”, señaló el presidente de la LVBP.

El Programa Antidopaje de la LVBP establece que la admisión o confesión de una violación puede ser considerada como una circunstancia atenuante y que la rebaja de la sanción no puede exceder un tercio del castigo correspondiente.

Así, las suspensiones que deberán cumplir los cuatro peloteros mencionados todavía podrían modificarse si completan las condiciones establecidas por la Liga para acceder a la reducción.